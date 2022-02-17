Минтруд считает, что работа в ночное время должна быть оплачена в повышенном размере

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Работа в ночное время с 22:00 до 06:00 должна оплачиваться в повышенном размере с надбавкой в не менее чем в 20% от оклада за каждый час работы. Кроме того, к работе в ночное время нельзя привлекать беременных женщин и сотрудников младше 18 лет, говорится в сообщении Минтруда, размещенном в четверг в Instagram ведомства.

"По Трудовому кодексу ночное время - это время с 22:00 до 06:00. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере - плюс не менее 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к работе в ночное время нельзя привлекать беременных женщин и работников, не достигших 18 лет, за исключением лиц, участвующих в создании или исполнении художественных произведений и спортсменов.

Кроме того, некоторые сотрудники могут отказаться от работы в ночное время, а привлечь их к такому формату работы можно только с письменного согласия. К ним относятся мамы с детьми до 3 лет, работники с инвалидностью или воспитывающие детей с инвалидностью, работники, которые ухаживают за больными членами их семей, мамы и папы (или опекуны), которые в одиночку воспитывают ребенка до 14 лет, а также родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, и родители трех и более детей до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнилось 14 лет.