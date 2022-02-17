Проблемные активы МИнБанка не будут переданы "Трасту", как планировалось ранее

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Проблемные и непрофильные активы санируемого Московского индустриального банка (МИнБанк) не будут переданы в группу банка "Траст", как это планировалось ранее, сообщил журналистам глава банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов.

"От этой идеи отказались, было принято другое решение. Решение было принято нашим акционером, просто посчитали, что в этом нет целесообразности, выбрали другой путь. О подробностях нужно спросить ЦБ", - сказал Соколов.

22 января 2019 года ЦБ объявил о решении санировать МИнБанк через Фонд консолидации банковского сектора. В 2021 году планировалось передать проблемные и непрофильные активы МИнБанка в группу банка "Траст".