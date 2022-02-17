McDonald's зарегистрирует в России бренд "Па-ра-па-па-паам"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация McDonald's регистрирует в РФ бренд "Па-ра-па-па-паам". Соответствующую заявку компания подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Согласно заявке, корпорация намерена зарегистрироваться по классу международной классификации товаров и услуг, который дает право открытия ресторана.
Заявка подана в службу 18 января, решение о принятии ее к рассмотрению принято 11 февраля.
Название бренда - "Па-ра-па-па-паам" - основано на узнаваемом саундтреке из рекламы ресторана быстрого питания McDonald's.