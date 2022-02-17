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Посол РФ заявил о готовности России увеличить поставки газа в Италию

Со своей стороны губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтата отметил важность развития отношений с РФ

РИМ, 17 февраля. /ТАСС/. Россия в случае необходимости готова увеличить объемы поставок газа в Италию. Об этом заявил в четверг посол РФ в Италии Сергей Разов, выступая на Российско-итальянском семинаре в Милане, организованном ассоциацией "Познаем Евразию".

"Россия готова увеличить поставки газа в Италию, это подтвердил в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Марио Драги президент РФ Владимир Путин", - сказал дипломат. Он назвал инсинуациями предположения, что Россия использует вопросы газовых поставок для того, чтобы нанести ущерб экономике европейских стран. Он также предложил искать причины роста цен на энергоносители в "общей энергетической политике ЕС". "Россия всегда соблюдала все обязательства", - подчеркнул Разов.

Со своей стороны губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтата отметил важность развития отношений с РФ. "У нас в 2021 году вырос товарообмен на 34% по сравнению с 2020 годом", - сообщил губернатор и назвал это наряду с инвестициями важным фактором поддержания экономического роста после пандемии. По его мнению, проблему цен на энергоносители, рост которых "крайне беспокоит предпринимателей и представляет риски роста", должны решать в первую очередь в ЕС и потом уже на национальном уровне.

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