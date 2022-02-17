Reuters: лидеры ЕС на встрече по Украине не будут обсуждать санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Лидеры ЕС на краткой встрече по Украине в Брюсселе в четверг не будут обсуждать санкции против России, поскольку этот вопрос вызывает разногласия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС.

"Лидеры ЕС на встрече по Украине не будут обсуждать санкции в отношении России, поскольку этот вопрос вызывает разногласия", - сообщило агентство.

Источник агентства также сообщил, что ЕС "внимательно изучает сообщения об обстрелах в Донбассе", но не рассматривает их как возможный повод для начала дискуссии о новых санкциях против России.

Встреча глав государств ЕС, посвященная ситуации на Украине, продолжительностью около часа пройдет в четверг перед открытием двухдневного саммита ЕС - Африканский союз. На этой встрече президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проинформируют своих европейских коллег об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Все это проходит на фоне беспрецедентной истерии в западных СМИ по поводу якобы готовящегося российского вторжения на Украину. При этом называемые ими сроки, даты и даже в отдельных случаях точное время "вторжения" регулярно "переносятся". Эта кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, отток капитала из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, обострение ситуации вокруг Украины развивается не на территории России, а в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании, а также в руководстве НАТО. Поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им, сказал Лавров.