Турпоток по России благодаря программе кешбэка вырос на 25%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Туристический поток в российские регионы благодаря новому этапу программы кешбэка вырос в среднем на 25%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

"Динамика очень активная. По оценке туроператоров, буквально, как только акция началась, дополнительный поток составил порядка плюс 25% от того уровня, который традиционно бывает в этот период. Я напомню, что сейчас у нас, в принципе, низкий сезон", - сказала она.

По данным Ростуризма, россияне приобрели туристических услуг по акции на 5 млрд рублей, кешбэк составил около 1 млрд рублей, напомнила Ломидзе.

"Динамика продаж настолько активная - это подтверждают и туроператоры - что даже звучали опасения, что денег, выделенных на кешбэк на этот период, может не хватить. Пока мы не можем сказать, что они заканчиваются, судя по тем продажам, которые мы отслеживаем", - объяснила она.

Новый этап программы кешбэка за туры по России начался 18 января, он продлится до 12 апреля 2022 года. Согласно условиям программы, тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. Отправиться в путешествие можно в любой регион страны по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей, сообщали ранее в Ростуризме.