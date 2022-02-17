Стоимость поездок на майские праздники с начала апреля может вырасти на 30-50%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Стоимость поездок на майские праздники для российских туристов с начала апреля может вырасти на 30-50% в связи с завершением акций раннего бронирования. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператооов России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Абсолютно очевидно, что буквально с первых чисел апреля стоимость отдыха на майские праздники и на лето по завершению этих акций увеличится минимум на 30%, а на некоторых направлениях, может быть, даже на 50%", - сказала она.

Ломидзе отметила, что сейчас продажи на майские праздники можно охарактеризовать как очень хорошие как для внутренних, так и для выездных направлений. Для выездных фактор цены более значимый, потому что на внутренних такого скачка не ожидается, по крайней мере, сейчас, добавила она.

По словам главы АТОР, с точки зрения спроса у российских туристов на майские праздники сейчас вырывается вперед Египет, но Турция ему наступает на пятки. То есть, может быть, Турция будет лидером, добавила она. На внутренних направлениях, по данным АТОР, лидерами являются Краснодарский край, Крым и Ставропольский край. Что касается поездок в Петербург и Москву, то их бронируют ближе к делу, отметила она.

Еще одним обстоятельством, которое влияет на спрос, по словам Ломидзе, является настроение близкого окончания пандемии. По ее словам, у туристов "появилась охота и готовность" бронировать туры в феврале на май, за четыре месяца. "С той глубиной продаж, которая была весь 2021 год - это, можно сказать, прорыв. Мы ожидали, что пик бронирования придется на конец марта", - сказала она, добавив, что существуют даже единичные бронирования на сентябрь.