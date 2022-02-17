Объем инвестиций в Томскую область по итогам 2021 года превысит план на 9,5%

ТОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Томской области в 2021 году составит примерно 100 млрд рублей и на 9,5% превысит плановые показатели, рассказал на пресс-конференции в четверг заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин.

"Ожидается, что по итогам года объем инвестиций составит порядка 100 млрд рублей и на 9,5% превысит предполагаемый план", - отметил Гурдин.

По итогам инвестиционного периода в инвестиционный портфель региона вошло около 110 проектов общей стоимостью почти 500 млрд рублей. В целом же за последние 10 лет в регион привлечено более 1 трлн рублей.

По словам вице-губернатора, значительный рост инвестиций наблюдался в обрабатывающей промышленности, включая производство химической, лекарственной, пищевой продукции, ядерной промышленности, а также в торговле, транспортировке и хранении, здравоохранении, образовании и других отраслях.