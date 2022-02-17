Стоимость туров по России выросла в 2022 году на 15%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Туры по России в начале 2022 года подорожали в среднем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с инфляцией. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Процентов на 15% в связи с инфляцией, это основной фактор", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что стоимость экскурсионных туров по России на мартовские праздники практически не изменилась. Отдых на российском юге подорожал из-за роста стоимости размещения.

"Летом цены будут выше, чем прошлым летом, но не надо этого пугаться, потому что это повышение может быть в пределах 5-7%, незаметное для туристов. Может быть выше - зависит от конъюнктуры спроса и от того, что будет происходить в экономике еще к этому моменту. Сейчас прогнозировать, на сколько цены вырастут, сложно. Мы понимаем, что они точно вырастут", - объяснила эксперт.