Кабмин упростил правила предоставления субсидий на НИОКР по высокотехнологичной продукции

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, упрощающее правила предоставления компаниям субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при производстве высокотехнологичной продукции. Об этом он сообщил, открывая заседание правительства.

"Правительство упростит правила предоставления универсальной субсидии на проведение НИОКР, связанных с производством конкурентоспособной продукции. Соответствующее постановление подписано", - сказал глава правительства.

По его словам, эти меры помогут предпринимателям активнее внедрять самые передовые разработки. "Правительство продолжает поддерживать высокотехнологичные отрасли промышленности. Особое внимание уделяем программам импортозамещения в наиболее чувствительных сферах. Конечно, основной приоритет - инновационные проекты, направленные на выполнение поставленной президентом задачи по расширению несырьевого неэнергетического экспорта", - подчеркнул Мишустин.

Он уточнил, что упрощение правил предоставления субсидий позволит бизнесу компенсировать существенную часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов.

"Для инновационной продукции, которая создается для реализации социально-экономических инициатив, будут значительно снижены требования к предоставлению субсидий. Это позволит получить государственную поддержку тем отечественным производителям, которые выпускают критически важную продукцию малыми сериями. Например, сложную технику для химической промышленности, нефтегазового машиностроения. В целом на соответствующие выплаты в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено свыше 19 млрд рублей", - сообщил глава кабмина.

Мишустин также рассказал, что станет меньше контрольной отчетности, с шести месяцев до года увеличится время на устранение нарушений, связанных с выполнением инновационных проектов.

"Это защитит добросовестные компании. Ведь иногда срывы сроков и показателей вызваны объективными причинами, в том числе влиянием санкционных рисков. Рассчитываем, что такие изменения станут хорошим стимулом для создания современных производств и высокопроизводительных рабочих мест", - заключил он.