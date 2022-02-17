Болгария отказывается от предоставления "золотых паспортов" инвесторам

СОФИЯ, 17 февраля. /ТАСС/. Парламент Болгарии поддержал законопроект правительства об отказе от предоставления гражданства состоятельным инвесторам, претендовавшим на получение "золотых паспортов" в обмен на существенные капиталовложения в экономику. Документ был принят в первом чтении единогласно.

Законопроект ликвидирует процедуру получения гражданства через инвестиции, однако сохраняет возможность получения разрешения на длительное пребывание в стране. Ожидается, что в ближайшее время законопроект будет поддержан во втором, окончательном чтении, и вступит в силу.

Правило "золотых" виз и паспортов введено в целом ряде стран ЕС. В результате реализации подобного проекта государства ЕС, по данным международных организаций Global Witness и Transparency International, получили за последнее десятилетие только в виде прямых инвестиций более €25 млрд.