Количество самозанятых в России превысило 4,2 млн

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Число самозанятых граждан в России превысило 4,2 млн человек. Об этом в четверг на круглом столе "О развитии института самозанятых" в Совете Федерации сообщил заместитель начальника управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Акунов.

"Буквально вчера мы превысили отметку в 4,2 млн самозанятых", - сказал он.

Акунов также отметил, что доля индивидуальных предпринимателей (ИП), применяющих специальный налоговый режим для самозанятых граждан "Налог на профессиональный доход", снижается. "В настоящий момент она составляет 6%, а в момент запуска эксперимента их было 14%", - подчеркнул он.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.