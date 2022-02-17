Ассоциация туроператоров прогнозирует возможный рост цены летних туров в Египет на 10-15%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Стоимость летних туров в Египет для россиян может вырасти на 10-15%, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Я думаю, что на 10-15% максимум", - сказала Ломидзе.

По ее словам, цены будут зависеть от конъюнктуры спроса. При этом, в отличие от Турции, на этом направлении могут быть "горящие" предложения. В то же время у египетской стороны не будет повода держать цены на турпродукт на слишком низком уровне на фоне роста цен на путевки в Турцию, хотя объективно себестоимость продукта в Египте не подорожала, пояснила эксперт.

"Поэтому таких меганизких цен, которые были во второй половине января, после Нового года, когда за 20 тыс. рублей на человека можно было улететь в [отель] "четыре звезды", - таких низких цен летом, конечно, не будет. Но такой динамики, как обещает Турция, в Египте тоже точно не будет", - добавила Ломидзе.

Ранее в АТОР сообщили, что цены на туры в Турцию могут вырасти на 25-50% перед летним сезоном 2022 года. Туроператоры ежедневно получают тысячи заявок на туры в Турцию по акции раннего бронирования. В связи с этим, "горящих" туров в эту страну в мае - июне 2022 года не будет, подчеркнули в ассоциации.