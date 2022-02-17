"Газпром нефть" нарастила до 23% долю на российском рынке экологичного судового топлива

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть Марин Бункер" - увеличил долю на российском рынке экологичного судового топлива до 23%. Предприятие поставило потребителям свыше 1 млн тонн топлива с содержанием серы менее 0,5%, сообщает компания. Общий объем реализации в розницу бункеровок составил 1,6 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года.

"В 2021 году на рынке морского судоходства сохранилась тенденция к снижению использования темных нефтепродуктов и переходу на экологичные виды судового топлива. Наше рыночное предложение полностью соответствует этому тренду: доля низкосернистого топлива в общем объеме реализации уже превышает 60% и будет увеличиваться в среднесрочной перспективе с восстановлением грузовых и пассажирских перевозок", - сказал генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункер" Алексей Медведев.

По его словам, компания вместе с партнерами рассматривают варианты расширения продуктовой корзины за счет перспективного сжиженного природного газа, а также применения в будущем альтернативных видов экологичного топлива.

В 2021 году "Газпром нефть" нарастила поставки судового топлива в порты Северо-Западного федерального округа. Рекордный рост объемов реализации экологичного топлива - на 26% - зафиксирован в портах Мурманска и Архангельска, где компания обеспечивает заправку судов основных перевозчиков грузов по Северному морскому пути и флота крупнейших инфраструктурных проектов в Арктике.

Декарбонизация морских перевозок в России является одним из направлений деятельности "Газпром нефти". Компания до вступления экологических требований MARPOL-2020, вывела на рынок низкосернистое судовое топливо оригинальной рецептуры. Продукты с содержанием серы ниже 0,5% производят Омский и Московский НПЗ. Дополнительно "Газпромнефть Марин Бункер" осуществляет блендинг гибридного топлива на собственных терминалах в Санкт-Петербурге и Новороссийске.