Росреестр предложил упростить устранение пересечений границ населенных пунктов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Росреестр подготовил законопроект, который предлагает облегчить процедуру устранения пересечений границ нацеленных пунктов. Документ в четверг опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Для уточнения границ земельного участка, занятого линейным объектом, пересекающих границы населенного пункта, муниципального образования и границы между субъектами Российской Федерации, законопроектом предлагается осуществлять раздел такого земельного участка без подготовки межевого плана и кадастрового учета исходного земельного участка в связи с уточнением местоположения границ такого земельного участка", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается признать, что пересечение границ населенных пунктов с границами земельного участка, занятого линейным объектом, не является препятствием для установления границ населенных пунктов и внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Согласно действующему законодательству, Росреестр может самостоятельно внести изменения в сведения о местоположении границ населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН при условии, что 75 и более процентов площади земельного участка находится в границах определенного населенного пункта или территориальной зоны. Законопроект предполагает снижение этого ограничения до 50%.

Вместе с этим Росреестр предлагает в упрощенном порядке вносить изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования для уточнения карт границ населенных пунктов и территориальных зон в соответствии со сведениями из ЕГРН. "Принятие законопроекта позволит устранить препятствия для подготовки документов, содержащих описание местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон, и наполнения ЕГРН сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности и гармонизации сферы земельно-имущественных отношений", - отмечается в пояснительной записке.

Документ также предлагает упростить и ускорить порядок исправления органом регистрации прав реестровой ошибки. В частности, полномочиями по исправлению реестровых ошибок в местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке предлагается наделить орган регистрации прав.