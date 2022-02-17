Товарооборот России и Британии за 2021 год вырос на 6%

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Товарооборот Великобритании с Россией за прошлый год составил $28,8 млрд и увеличился на 6%. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в торговом представительстве РФ в Соединенном Королевстве.

Отмечается, что британский экспорт в Россию показал прирост в 40% по итогам 2021 года, а импорт из России вырос на 2%. Основными статьями экспорта Великобритании в РФ стали машины и оборудование (58%), а также продукция химической промышленности (25%). Основными статьями импорта из России названы драгоценные камни и металлы (69%) и минеральная продукция (25%). При этом более чем на 75% увеличились поставки древесины, на 25% вырос экспорт российской металлургической продукции.

"В 2021 году сохранялись высокие цены на мировых рынках сырья, что в значительной степени поддержало российский экспорт в Великобританию. В 2020 году у нас был рекордный показатель объема взаимной торговли за все время. Но даже с учетом эффекта высокой базы сейчас удалось превзойти этот показатель", - указал торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов.

Согласно данным официальной британской статистики, за 2021 год товарооборот Великобритании со странами мира вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом и составил $1,2 трлн. Ключевыми партнерами Соединенного Королевства по экспорту стали США, Германия и Швейцария. Россия поднялась за год с 27-го на 24-ое место.

В то же время РФ вошла в первую десятку партнеров Великобритании по импорту, заняв восьое место. В свою очередь Соединенное Королевство также занимает восьмое место среди всех российских торговых партнеров дальнего зарубежья по объему товарооборота, подчеркнули в торговом представительстве РФ в Лондоне.