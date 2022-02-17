Путин призвал уделять повышенное внимание декриминализации экономики и борьбе с коррупцией

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от полиции уделять повышенное внимание борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, но не создавать препятствия для честного бизнеса. Эти задачи глава государства обозначил в четверг на заседании коллегии МВД РФ.

По словам президента, "повышенное внимание, как и прежде, следует уделять декриминализации экономики и борьбе с коррупцией".

"Любые проверки, действия органов МВД в отношении предпринимателей должны быть обоснованными, не должны создавать препятствия для бизнеса, наносить ущерб компаниям, которые честно ведут свое дело, создают рабочие места, заработную плату платят нормальным образом", - сказал Путин.

В борьбе с коррупцией президент призвал "активнее использовать новые возможности законодательства", позволяющие расширить круг лиц, которые могут привлекаться к ответственности за должностные преступления.

"Ваша задача - эффективно пресекать хищение бюджетных средств, а также случаи криминальных банкротств, противоправного передела или посягательства на собственность и активы", - обратился Путин к сотрудникам МВД.