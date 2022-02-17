"Одноклассники" запустили грантовую программу для НКО и благотворительных фондов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники" объявила о запуске грантовой программы для некоммерческих организаций и благотворительных фондов внутри социальной сети, сообщили в пресс-службе компании.

"ОК объявляют о старте грантовой программы для некоммерческих организаций и благотворительных фондов внутри социальной сети. Ежеквартально соцсеть будет отбирать 15 фондов, которым по результатам конкурса начислят 15 тысяч рублей на счёт в рекламном кабинете ОК", - сообщили в пресс-службе.

В конкурсе смогут принять участие фонды, зарегистрированные в соцсети, а также организации, которые только планируют создать свою группу в "Одноклассниках", пояснили в компании. К отбору допустят те фонды, которые активно ведут группу в соцсети, наполняют ее релевантным контентом, а также являются проверенным партнером сервиса Добро Mail.ru.

Для участия фонды и НКО должны подать заявку через личные сообщения в группу "Социальные проекты ОК". В заявке должны быть указаны название и ссылка на сообщество фонда в соцсети, название проекта, для которого нужен грант, и описание цели и результата, которого грант поможет достичь.

Заявки на грантовую поддержку принимаются раз в квартал, первый этап приема заявок пройдет с 20 по 28 февраля включительно. Список фондов-победителей первого квартала 2022 года опубликуют 2 марта в группе социальных проектов.

"Кроме того, фонды-победители получат от ОК консультационную поддержку и смогут принять участие в специальном вебинаре об инструментах рекламного кабинета в ОК и особенностях продвижения в социальной сети", - добавили в пресс-службе соцсети.