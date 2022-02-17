Киргизия и Свердловская область РФ договорились о развитии сотрудничества в сфере туризма

БИШКЕК, 17 февраля. /ТАСС/. Представители Киргизии и Свердловской области России в ходе состоявшейся в четверг видеоконференции договорились о развитии взаимодействия в сфере туризма. Об этом сообщила пресс-служба киргизского МИД.

"Состоялась расширенная онлайн-встреча представителей туристической отрасли Кыргызской Республики и Свердловской области России, организованная генконсульством республики в Екатеринбурге, а также Уральской ассоциацией туризма при поддержке департамента туризма Минкультуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время встречи участниками была "создана площадка для прямого диалога между представителями туристических компаний, оздоровительных учреждений сторон, которые обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере туризма, создания условий для туристического обмена и организации отдыха граждан двух государств".

Киргизия и Свердловская области также презентовали свои туристические возможности, в том числе были представлены санаторно-курортные объекты Иссык-Кульской области. "Представители авиакомпаний двух стран и международных аэропортов Манас (Бишкек) и Кольцово (Екатеринбург) рассказали о планах возобновления прямых авиарейсов на побережье озера Иссык-Куль в летний период", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

По итогам встречи стороны договорились подписать соответствующие соглашения о сотрудничестве, а также принять участие в "международных туристических выставках-ярмарках, запланированных к проведению на Иссык-Куле и в Екатеринбурге".