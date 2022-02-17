В "Сколково" успешно испытали выделенную воздушную зону беспилотных полетов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Выделенную зону для тестирования беспилотных полетов, а также систему, обеспечивающую оперативный доступ к воздушному пространству, успешно испытали на территории инновационного центра "Сколково". Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ).

"На территории центра отработали предоставление услуг по организации беспилотного воздушного движения (UTM). Испытания прошли с использованием первой отечественной цифровой платформы "Небосвод", разработанной резидентом "Сколково" - компанией "Аэроскрипт" при поддержке Космического центра Сколтеха. Испытания прошли в рамках проекта городской аэромобильности, реализуемого совместно с правительством Москвы и Московским инновационным кластером", - говорится в сообщении.

Как пояснил генеральный директор "Аэроскрипта" Алексей Хрипунов, внутри выделенной зоны с помощью платформы "Небосвод" можно в упрощенном режиме получать разрешения на полеты беспилотных воздушных судов. Согласование полета в этой зоне займет не несколько дней, а всего лишь 15 минут и менее. "Мы протестировали возможность оперативного доступа к воздушному пространству. В будущем планируется автоматизировать систему полностью и вывести человека из контура управления полетом", - приводятся в сообщении слова Хрипунова.

Еще одной из задач в рамках тестирования была отработка сервисов интеграции беспилотников в общее воздушное пространство RuSPACE. Они связаны с авторизацией и планированием полетов, электронной идентификацией, мониторингом и контролем выполняемых полетов, обеспечением аэронавигационной и метеорологической информацией.

По словам председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, на 2022 год у проекта тестовой зоны намечено прохождения ряда контрольных точек, связанных с созданием на территории инновационного центра условий для отработки разнообразных сервисов с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"Мы рассчитываем на активное вовлечение сколковских участников в проект, в том числе в программу тестовых полетов, которая сейчас находится в процессе формирования. Фонд также продолжает активный поиск новых команд, которые станут участниками и будут пользоваться созданной инфраструктурой тестовой зоны. Это могут быть разработчики дронов, компонентов и систем для них, провайдеры услуг с использованием беспилотных воздушных судов, разработчики систем управления воздушным трафиком и систем безопасности", - отметил Дворкович, слова которого приводятся в сообщении.