Карелия направит 7,5 млрд рублей на развитие социальной и экономической сфер республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии в четверг одобрило в первом, втором и окончательном чтении поправки в республиканский бюджет на 2022 и плановые 2023 и 2024 годы, направив 7,5 млрд рублей на развитие республики. Об этом журналистам сообщил председатель регионального парламента Элиссан Шандалович.

"Глава Республики Карелия принял решение, а депутаты законодательного собрания его поддержали о направлении 7,5 млрд рублей на развитие нашей республики. Такое изменение уже в готовый бюджет в таком серьезном объеме, пожалуй, происходит впервые. Эти средства коснутся практически всех сфер жизни нашего региона", - сказал он.

Принятые поправки в республиканский бюджет предполагают увеличение доходов с 71,2 до 72,1 млрд рублей, расходы же вырастут с 70,1 до 77,7 млрд рублей. Принятый в конце 2021 года основной финансовый документ республики с профицитом на уровне около 1 млрд рублей теперь стал дефицитным: показатель составил 5,6 млрд рублей. Как пояснил депутатам глава Карелии Артур Парфенчиков во время представления пакета поправок, это связано с тем, что правительству по итогам прошлого года удалось в том числе сократить объем госдолга, заменив коммерческие займы на бюджетные кредиты с минимальной процентной ставкой в 0,01%.

Объем госдолга в 19,8 млрд рублей позволил правительству увеличить показатель расходов и направить деньги на решение социальных проблем региона. "Поправками мы снижаем первоначально утвержденный уровень долга с учетом результатов работы на 2,4 млрд рублей. Мне представляется, что это очень грамотная системная работа нашего финансового блока", - сказал Парфенчиков.

Доходные средства власти намерены направить на развитие спорта, здравоохранения, образования, сельского хозяйства в регионе. На развитие врачебных учреждений и новых медицинских направлений планируется потратить 170 млн рублей: в республике за счет собственных средств приступят к созданию эндоскопической службы, первого в регионе государственного центра ЭКО на базе перинатального центра, будут проведены работы по модернизации генетического центра.

Деньги также направят на развитие экономики. Совхоз "Ильинское" получит на ремонт, строительство нового животноводческого объекта и приобретение техники 168 млн, еще 55 млн рублей потратят на стимулирование семейного фермерства.

В 2022 году начнется реконструкция стадиона в Кеми и футбольного поля в поселке Сосновец, а также деньги зарезервируют на проектирование ФОКов в Олонце, Пряже и спортивных объектов в Медвежьегорске и Сортавале. На утепление зданий школ, техникумов и колледжей заложили 83 млн рублей.

Поправки депутатов

Целый ряд изменений в бюджет этого года также внесли депутаты заксобрания с учетом местных проблем, требующих решения. В том числе 800 тыс. рублей направят на ремонт бассейна в петрозаводской школе № 43, более 6 млн рублей - на ремонт крыжи в мастерских Костомукшского политехнического колледжа.

"Эти поправки подготовили депутаты, их большое количество, и они касаются тех жизненно важных вопросов, которые относятся к конкретным населенным пунктам. Допустим, мы приобретаем водовозку для поселка Лендеры или в Мегреге будет отремонтирована хоккейная коробка", - добавил Шандалович.