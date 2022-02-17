Ассоциации просят правительство оставить их в системе утилизации отходов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Отраслевые ассоциации по утилизации отходов обратились в правительство РФ с просьбой сохранить для компаний возможность по переработке отходов через ассоциации. Об этом говорится в письме трех ассоциаций председателю правительства Михаилу Мишустину, оно имеется в распоряжении ТАСС.

"Ассоциация "РусПРО", ассоциация "СКО Электроника-утилизация" и ассоциация "Экошинсоюз" обращаются к вам, уважаемый Михаил Владимирович, и просят вас дать поручение внести в законопроект изменения, которые позволят: 1. Сохранить в федеральном законе "Об отходах производства и потребления" возможность выполнения нормативов утилизации через специализированные отраслевые ассоциации как способ реализации расширенной ответственности производителей (РОП). 2. Установить в федеральном законе "Об отходах производства и потребления" особенности создания и деятельности специализированных отраслевых ассоциаций по обеспечению дополнительной прозрачности их деятельности", - говорится в письме.

В настоящее время на площадке правительства идет обсуждение изменений существующих правил расширенной ответственности производителей и импортеров по утилизации товаров и упаковки. Как отмечают авторы письма, законопроекты по реформе РОП полностью исключают из законодательства ассоциации, созданные производителями и импортерами товаров в целях совместного обеспечения выполнения нормативов утилизации.

"Именно ассоциации позволяют игрокам рынка объединять свои усилия, совместно достигая результатов, которые невозможны для отдельных компаний. Российские ассоциации РОП уже доказали эффективность своей работы: как по географии деятельности, так и в развитии инфраструктуры сбора отходов у физических лиц. Исключение ассоциаций РОП из законодательства отбросит назад процесс реформы обращения с отходами, так как будет нарушена сформированная система взаимодействия с переработчиками, потеряны проекты ассоциаций, реализуемые для населения и потребителей, не будет развиваться инфраструктура", - считают авторы письма.

Предполагается, что новые правила РОП вступят в силу в 2022 году. В системе будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

Позиция Российского экологического оператора

Как рассказал ТАСС гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, введение новых правил и реформа РОП неизбежна, задача - создать понятные правила игры. Одним из инструментов формирования прозрачной системы обращения товаров, упаковки и их отходов является создание реестров - например, утилизаторов и производителей. Цифровые реестры позволят сделать отрасль прозрачной и обеспечить выполнение целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, а также создать условия для экологического благополучия населения.

"Ассоциации - это бессмысленный рудимент, который способствует тому, что рынок оказывается в серой зоне. Реальную инфраструктуру по сбору и утилизации ассоциации не создают, но, как мы видим, активно борются за свое существование. Никаких новых идей и предложений они также не предлагают. Проект постановления, предусматривающий введение новых нормативов, согласно концепции РОП, подготовлен и проходит межведомственное согласование в ускоренном порядке. Мы работаем над тем, чтобы законопроект рассмотрели уже в весеннюю сессию. Отдельные его положения вступят в силу в 2023 году", - сказал Буцаев.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.