Более 10 тыс. семей в Забайкалье подали заявки на дальневосточную ипотеку за два года

ЧИТА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 10 тыс. семей в Забайкальском крае подали заявки на участие в программе "Дальневосточная ипотека", которая действует с конца 2019 года, сообщила пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Из 10 тыс. поданных забайкальцами заявок специалисты банков рассмотрели 9,7 тыс., больше половины из них одобрили. Средняя сумма одного кредита в Забайкалье составляет 3,2 млн рублей", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя региона Дмитрия Ватагина.

В министерстве напомнили, что с октября 2021 года программа распространяется на вторичное жилье в моногородах Дальнего Востока, в Забайкалье их восемь - это поселения Жирекенское, Новоорловское, Первомайское, Новопавловское, Вершино-Дарасунское, Шерловогорское, Кокуйское, а также город Краснокаменск.

Программа "Дальневосточная ипотека" позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет для приобретения жилья на первичном рынке. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.