Новак возглавил оргкомитет международного форума "Возобновляемая энергетика"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет международного форума "Возобновляемая энергетика" (ARWE-2022), который пройдет в Ростове-на-Дону с 18 по 21 мая 2022 года, возглавил вице-премьер Александр Новак, сообщает Росконгресс.

"В рамках форума, который должен стать одним из главных мероприятий России в рамках климатической повестки и низкоуглеродного развития, пройдет более 30 деловых мероприятий. Организационный комитет Международного форума возглавит вице-премьер Александр Новак", - говорится в сообщении.

Участники форума обсудят развитие низкоуглеродной энергетики и ВИЭ, глобальную политику и государственную поддержку в России отрасли. Кроме того, темами дискуссий станут развитие технологий, локализация и экспорт оборудования, интеграция ВИЭ в ЕЭС России, а также развитие принципов ESG и ответственное потребление.

"Переход к безуглеродной энергетике - важнейшая задача на ближайшие несколько десятилетий, и кардинальные изменения мы почувствуем менее чем через 10 лет. Форум собирает ведущих специалистов, экспертов, представителей крупнейших компаний и государства для выработки стратегий, обмена опытом, презентации проектов в области возобновляемых источников энергии, а также поисков оптимальных решений", - подчеркнул специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Международный форум по возобновляемой энергетике ARWE-2022 - крупнейшая B2B-площадка в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), созданная в целях общения и содействия развитию отрасли возобновляемой энергетики в Российской Федерации.

Форум проводится при поддержке Министерства энергетики. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Ассоциация развития возобновляемой энергетики, правительство Ростовской области и Российское энергетическое агентство Минэнерго России.