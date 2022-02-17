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Международные резервы России за неделю увеличились на $4,7 млрд

По данным Банка России, они составили $639,6 млрд

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 11 февраля выросли на $4,7 млрд, и составили $639,6 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы увеличились на 0,7% главным образом в результате положительной переоценки, уточняет регулятор.

По данным на 4 февраля 2022 года, объем международных резервов Российской Федерации составлял $634,9 млн.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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