Международные резервы России за неделю увеличились на $4,7 млрд

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 11 февраля выросли на $4,7 млрд, и составили $639,6 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы увеличились на 0,7% главным образом в результате положительной переоценки, уточняет регулятор.

По данным на 4 февраля 2022 года, объем международных резервов Российской Федерации составлял $634,9 млн.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.