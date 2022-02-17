"Газпром нефть" нарастила в 2021 году розничные продажи масел на иностранных рынках на 11%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Компания "Газпромнефть - смазочные материалы" - оператор бизнеса масел "Газпром нефти" - по итогам 2021 года увеличила продажи масел на иностранных рынках на 11%, до 19,5 тыс. тонн, сообщает компания.

"География экспортных поставок смазочных материалов "Газпром нефти" увеличилась до 107 стран и 410 портов мира. В 2021 году росло предложение компании на ближневосточном рынке: впервые были достигнуты соглашения о поставках продукции в Катар, Саудовскую Аравию, Оман, Иорданию и Кувейт. Также в число новых экспортных направлений вошли Австрия и Мьянма", - говорится в сообщении.

Всего зарубежным потребителям в 2021 году поставлено более 200 тыс. тонн высокотехнологичных масел и смазок.

Чтобы повысить скорость доставки смазочных материалов в страны Европы, АТР, Северной Африки и Ближнего Востока, были организованы партнерские производства в Сингапуре, Греции, Турции, Нидерландах и ЮАР.

Общий объем поставок смазочных материалов и технических жидкостей составил порядка 560 тыс. тонн. При этом компания увеличила реализацию продукции под собственными брендами G-Energy и Gazpromneft на 8% - до 330 тыс. тонн.

"Мы предлагаем удобные цифровые инструменты для оптовых и розничных покупателей в России и за рубежом, а наши логистические возможности позволяют доставить продукцию практически в любую точку мира менее чем за 48 часов. Все это позволяет нам уверенно двигаться к стратегической цели - к 2030 году войти в десятку мировых производителей смазочных материалов, а также занять 25% российского рынка масел", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - смазочные материалы" Анатолий Скоромец.