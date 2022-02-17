Резидент свободного порта Владивосток построит морской контейнерный терминал до 2025 года

ТАСС, 17 февраля. Новый резидент свободного порта Владивосток построит морской контейнерный терминал мощностью 475 тыс. TEU (аналог 20-футового контейнера) до 2025 года, сообщила в четверг пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Владивостокский морской порт "Первомайский" построит крупный морской контейнерный терминал в южной части бухты Золотой Рог. Его специализацией станет осуществление перевалки внешнеэкономических контейнерных грузов импортного и экспортного потоков широкой номенклатуры, а также отправка ускоренных контейнерных поездов в крупные транспортные узлы Сибири, Урала, центральной и западной частей России. Итоговая мощность проекта составляет 475 тыс. TEU. Проект резидента свободного порта Владивосток будет полностью реализован до 2025 года", - говорится в сообщении.

Инвестиции в проект составят 3,1 млрд рублей, будет создано 225 рабочих мест. По словам гендиректора Петропавловск-Камчатского судоремонтного завода - участника реализации инвестпроекта - Ивана Туриченко, терминал расширит действующий порт, также предполагается модернизация существующего объекта и цифровизация внутрипортовых процессов.

"Площадь порта увеличат за счет создания искусственного земельного участка, будут созданы новые гидротехнические сооружения - причалы, закуплены новые краны и другое портовое оборудование. Грузооборот порта увеличится практически в 10 раз", - приводятся в сообщении слова Туриченко.

Свободный порт Владивосток - территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Преференциальный режим действует в 22 муниципальных образованиях пяти дальневосточных регионов - в Приморье, Сахалинской области, Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке. Резиденты уже вложили 256,8 млрд рублей и создали 30,2 тыс. рабочих мест. Общий объем заявленных инвестиций составляет 1,2 трлн рублей, при реализации всех проектов будет создано 30,2 тыс. рабочих мест.

В начале января правительство России снизило минимальный объем капитальных вложений для получения статуса резидента свободного порта Владивосток с 5 млн до 500 тыс. рублей.