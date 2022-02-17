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Резидент свободного порта Владивосток построит морской контейнерный терминал до 2025 года

В реализацию проекта будет вложено 3,1 млрд рублей, он поможет создать 225 новых рабочих мест

ТАСС, 17 февраля. Новый резидент свободного порта Владивосток построит морской контейнерный терминал мощностью 475 тыс. TEU (аналог 20-футового контейнера) до 2025 года, сообщила в четверг пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Владивостокский морской порт "Первомайский" построит крупный морской контейнерный терминал в южной части бухты Золотой Рог. Его специализацией станет осуществление перевалки внешнеэкономических контейнерных грузов импортного и экспортного потоков широкой номенклатуры, а также отправка ускоренных контейнерных поездов в крупные транспортные узлы Сибири, Урала, центральной и западной частей России. Итоговая мощность проекта составляет 475 тыс. TEU. Проект резидента свободного порта Владивосток будет полностью реализован до 2025 года", - говорится в сообщении.

Инвестиции в проект составят 3,1 млрд рублей, будет создано 225 рабочих мест. По словам гендиректора Петропавловск-Камчатского судоремонтного завода - участника реализации инвестпроекта - Ивана Туриченко, терминал расширит действующий порт, также предполагается модернизация существующего объекта и цифровизация внутрипортовых процессов.

"Площадь порта увеличат за счет создания искусственного земельного участка, будут созданы новые гидротехнические сооружения - причалы, закуплены новые краны и другое портовое оборудование. Грузооборот порта увеличится практически в 10 раз", - приводятся в сообщении слова Туриченко.

Свободный порт Владивосток - территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Преференциальный режим действует в 22 муниципальных образованиях пяти дальневосточных регионов - в Приморье, Сахалинской области, Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке. Резиденты уже вложили 256,8 млрд рублей и создали 30,2 тыс. рабочих мест. Общий объем заявленных инвестиций составляет 1,2 трлн рублей, при реализации всех проектов будет создано 30,2 тыс. рабочих мест.

В начале января правительство России снизило минимальный объем капитальных вложений для получения статуса резидента свободного порта Владивосток с 5 млн до 500 тыс. рублей.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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