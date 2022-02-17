Долги за тепло в 2021 году выросли на 7,8%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совокупная задолженность за тепловую энергию перед генерирующими компаниями по итогам 2021 года выросла на 7,8% к показателю за 2020 год и достигла 225,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в "Совете производителей энергии".

"Ассоциация "Совет производителей энергии" отмечает, что на рынке тепловой энергии задолженность перед генерирующими компаниями по состоянию на 01.01.2022 г. увеличилась на 7,8% или 16,3 млрд руб. и составила 225,5 млрд руб. При этом накопленная дебиторская задолженность составляет 30% от всей потребленной тепловой энергии за 2020 г.", - отметили там.

В ассоциации добавили, что рост неплатежей провоцирует недофинансирование тепловых сетей, в результате чего отмечается сокращение объема ремонтных программ, реконструкции и нового строительства.

"В условиях существующих законодательных ограничений, а также специфики коммунальных долгов организация деятельности по взысканию задолженности требует системного подхода и специальных стратегий", - подчеркнули в совете.