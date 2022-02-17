Азиатский банк развития выделит Грузии €100 млн на улучшение городской инфраструктуры

ТБИЛИСИ, 17 февраля. /ТАСС/. Парламент Грузии на заседании в четверг ратифицировал соглашение с Азиатским банком развития (АБР) о выделении Грузии кредита €100 млн на улучшение инфраструктуры в ряде муниципалитетов страны. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"Азиатский банк развития выделит €100 млн, которые будут направлены на финансирование разных инфраструктурных проектов в разных муниципалитетах. Это в том числе строительство детских садов. Запланировано строительство порядка 20 детских садов. Планируется также строительство спортивных комплексов. В нескольких муниципалитетах будет построена также туристическая инфраструктура", - сказал первый заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе, вынося проект постановления на голосование.

За постановление проголосовали 84 депутата из 150. Кредит рассчитан на 26 лет, 11 из которых Грузия будет покрывать по льготным условиям. Предварительные сроки завершения проекта строительства инфраструктуры - 30 декабря 2027 года.