Капзатраты на строительство "Арктик СПГ - 2" в 2022 году сохранятся на уровне $5,3 млрд

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Капитальные затраты на строительство комплекса "Арктик СПГ - 2" в 2022 году сохранятся на уровне 2021 года - около $5,3 млрд, заявил начальник управления по связи с инвесторами "Новатэка" Александр Назаров в ходе онлайн-конференции.

"В 2021 году объем капзатрат проекта "Арктик СПГ - 2" составил $5,3 млрд, примерно такие же расходы мы ожидаем и в 2022 году. По состоянию на конец 2021 года профинансировано около 57% от общего объема капвложений проекта", - сказал он.

Назаров также отметил, что "Новатэку" удалось выдержать график строительства "Арктик СПГ - 2" в 2021 году, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. "Мы продвигаемся к запуску первой очереди проекта, как и планировали, в 2023 году", - добавил топ-менеджер.