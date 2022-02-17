Ставрополье намерено на четверть увеличить темпы жилищного строительства к 2030 году

СТАВРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены довести объемы жилищного строительства в регионе до 1,7 млн кв. м в год. Показатель на четверть превысит существующие объемы, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Ставрополье вместе с другими регионами участвует в работе над проектом стратегии в строительной отрасли. Планируем, что принятие этого документа поможет нам к 2030 году как минимум на четверть увеличить объемы жилищного строительства. Это позволит ежегодно вводить в эксплуатацию более 1,7 млн кв. м жилья", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Увеличение темпов жилищного строительства будет сопровождаться комплексным развитием территорий. "Строительству жилья должно сопутствовать создание новых социальных объектов, благоустройство. А также улучшение дорожной сети. В рамках <…> поправок в краевой бюджет планируется увеличить региональный дорожный фонд примерно на 1 млрд рублей. Из этого объема 70% должны быть направлены на ремонт и строительство дорог местного значения", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

По данным краевого правительства, в среднем в год на Ставрополье вводили около 1,3 млн кв. м жилья. По итогам 2021 года этот показатель впервые превысил 1,4 млн кв. м.

Ранее в пресс-службе Минстроя РФ отмечали, что разработчики проекта стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на 2035 год учли основные макропоказатели по стройотрасли и ЖКХ. Проект документа синхронизирован со стратегиями национальной и экономической безопасности, пространственного развития, а также с транспортной стратегией и другими отраслевыми документами РФ. Кроме этого, он прошел согласование с 21 федеральным органом исполнительной власти, а также с экспертным сообществом.