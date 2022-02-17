"Новатэк" планирует в 2022 году нарастить добычу углеводородов примерно на 1%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Добыча углеводородов "Новатэка" в 2022 году может вырасти на 1% за счет газа и газового конденсата. Об этом сообщил начальник управления по связи с инвесторами компании Александр Назаров в ходе онлайн-конференции.

"Общий объем производства жидких углеводородов в тоннах сократится. Однако за счет более легкого газового конденсата и роста добычи газа мы ожидаем небольшого роста совокупной добычи "Новатэка" в баррелях нефтяного эквивалента в пределах 1% в 2022 году", - сказал он.

Дивидендные выплаты компании по итогам 2021 года будут значительно выше, чем в предыдущие годы, за счет роста чистой прибыли, сообщил начальник управления.

Назаров подчеркнул, что чистая прибыль "Новатэка" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года выросла в 6,4 раза по сравнению с 2020 годом и составила 432 млрд рублей. "Рост прибыли позволит нам значительно увеличить дивидендные выплаты по итогам 2021 года", - сказал он.

Топ-менеджер "Новатэка" также отметил, что по итогам 2021 года капитальные затраты компании составили порядка 192 млрд рублей. При этом на 2022 год "Новатэк" намерен сохранить их объем в размере около 200 млрд рублей, увеличив при этом капзатраты на геологоразведку на 30%.

