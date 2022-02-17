"Магнит" запустит собственного оператора связи в I квартале в тестовом режиме

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" запустит в тестовом режиме собственного виртуального оператора связи в I квартале 2022 года, говорится в презентации компании ко дню инвестора.

"Запуск Magnit Mobile запланирован на конец первого квартала 2022 года в тестовом режиме", - говорится в материалах.

Компания планирует запуск "максимально дешевых" тарифов на связь и интернет, которые можно будет оплачивать баллами программы лояльности, уточнили ТАСС в пресс-службе компании.

О планах запустить мобильного оператора ранее сообщал президент и гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг. Виртуальный оператор связи - часть развития проекта экосистемы "Магнита" и мобильного приложения. В приложение "Магнита" интегрированы карта лояльности, информация об акциях, платежный сервис Magnit Pay, который компания развивает совместно с ВТБ, и другие сервисы. В программе лояльности "Магнита" около 60 млн участников, добавили в компании.