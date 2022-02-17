Цена золота достигла максимума с июня

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Стоимость золота в ходе торговой сессии на бирже Comex (входит в CME Group) в четверг достигла максимума с 11 июня 2021 года на фоне геополитической напряженности и высоких темпов роста инфляции в США.

По состоянию на 12:29 мск цена драгметалла росла на 1,3% - до $1895,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки. К 16:25 мск котировки замедлили рост до 1,23%, золото торговалось по $1894,6 за унцию.

Среди акций золотодобывающих компаний в четверг к 16:15 мск росли бумаги "Полюса" (+3,34%) и Polymetal (+3,09%).

"На рост стоимости золота влияет геополитическое напряжение вокруг Украины и высокий темп роста инфляции в США, - прокомментировал ТАСС старший аналитик "Атона" Андрей Лобазов. - Однако в дальнейшем росту цены на этот металл будет препятствовать ожидаемое увеличение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США с целью борьбы с инфляцией. В результате этого активы с фиксированной доходностью должны стать более привлекательными для инвесторов, а доллар - "укрепиться". И то, и другое обычно негативно сказывается на ценах на золото".

"Если говорить о более долгосрочном горизонте, заглядывая в 2023 год, то нельзя не обратить внимание на растущую себестоимость производства золота из-за глобальной инфляции - это может оказать поддержку цене на этот металл", - отметил эксперт.