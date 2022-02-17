"Лукойл" начал поставки солнечной электроэнергии на Нижегородский НПЗ

ТАСС, 17 февраля. Нефтяная компания "Лукойл" начала поставки электроэнергии на Нижегородский НПЗ с собственной солнечной электростанции, расположенной на территории Волгоградского НПЗ. Об этом сообщается в пресс-релизе "Лукойл".

Объем поставок электроэнергии на Нижегородский НПЗ составит 26 млн кВт/ч в год. В сообщении также сказано, что использование электроэнергии, произведенной из ВИЭ (возобновляемых источников энергии), позволит снизить углеродный след продукции завода в Нижнем Новгороде. Для "Лукойл" это уже второй производственный объект после нефтехимического завода "Ставролена" в Ставропольском крае, который использует "зеленую" (возобновляемую) электроэнергию СЭС.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - крупнейший НПЗ в периметре компании и один из крупнейших заводов в России. На его долю приходится около 10% от общего производства бензина в РФ. "Лукойл" завершил основную программу модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2016 году, инвестировав более 10 млрд долларов.