Росатом создал новую компанию для продвижения своих услуг и продуктов за рубежом

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Росатом зарегистрировал новую компанию, которая будет заниматься продвижением и контрактацией на мировом рынке всей продуктовой линейки госкорпорации: от АЭС большой мощности до микрореакторов - АО "Русатом Энерджи Проджектс" (АО "РЭП"). Об этом ТАСС сообщили в четверг в департаменте коммуникаций Росатома.

"С учетом масштабных планов сооружения новых объектов безуглеродной генерации в мире в рамках глобального энергоперехода необходима дополнительная концентрации усилий Росатома на рынке сооружении АЭС за рубежом. Для решения этой задачи госкорпорация "Росатом" приняла решение о создании новой компании", - сообщили в госкорпорации, отметив, что новая компания создана на основе АО "Русатом Оверсиз" (АО "РАОС"), "которое с момента создания значительно переросло свои изначальные цели и задачи, фактически став успешной инжиниринговой и бизнес-девелоперской компанией". В частности, как отметили в госкорпорации, в настоящее врем РАОС сооружает Центр ядерных исследований и технологий в Боливии, несколько центров ядерной медицины в РФ, реализует проект строительства первой атомной станции малой мощности в наземном исполнении в Якутии, развивает перспективное направление водородной энергетики.

Функционал созданного АО "Русатом Энерджи Проджектс", помимо международных продаж интегрированного предложения АЭС, будет включать также достройку мощностной и технологической линейки решений (от сверхмалой мощности до реакторов IV поколения) для удовлетворения спроса различных категорий потенциальных потребителей. Генеральным директором АО "Русатом Энерджи Проджектс" назначен Андрей Рождествин, занимавший ранее должность регионального вице-президента по Западной Европе в компании "Русатом - международная сеть", также занимающейся продвижением продукции Росатома на мировой рынок.

На сегодня госкорпорация "Росатом" контролирует свыше 70% рынка экспорта АЭС. Только за последние несколько лет подписаны уникальные пакетные соглашения на сооружение восьми новых блоков в Египте и Китае. Портфель заказов на строительство АЭС за рубежом беспрецедентен: 35 энергоблоков в 12 странах. Активно продолжается работа по контрактации новых блоков в Индии, Узбекистане, Казахстане, Саудовской Аравии и других странах.