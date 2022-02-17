Число сервисов на платформе МСП в Татарстане к концу марта планируют довести до 25

КАЗАНЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Корпорация МСП и правительство Татарстана заключили соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, речь идет, в частности, о работе Цифровой платформы. Число сервисов-помощников в республике должно вырасти до 25 к концу марта, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

"Корпорация МСП и правительство Республики Татарстан заключили соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. <…> В числе задач, которые поможет решить соглашение между Корпорацией МСП и властями Татарстана, - повышение доступности мер поддержки для бизнеса. Значительная роль в этом процессе отводится недавно запущенной Цифровой платформе, куда интегрируются в том числе региональные сервисы для предпринимателей", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сейчас бизнесу региона доступно 11 федеральных услуг и девять республиканских. К концу марта их количество планируется увеличить до 25.

"Татарстан известен тем, что успешно развивает цифровую экономику региона, внедряя новые технологии и инновации в госуправлении, социальной сфере и других отраслях. Мы уверены, что совместная работа по цифровизации услуг для предпринимателей поможет сделать меры поддержки для малого и среднего бизнеса доступнее, а сам процесс предоставления понятнее и быстрее", - приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что поддержка предпринимательства является для республики одной из первостепенных задач. "Уверен, что Цифровая платформа будет способствовать развитию предпринимательства в нашей республике. Мы, в свою очередь, ждем от представителей бизнеса обратной связи, чтобы сделать платформу более удобной и эффективной", - цитирует Минниханова пресс-служба.

Цифровая платформа была запущена в тестовом режиме с 7 февраля на сайте мсп.рф. Ее разработали Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) совместно с Минэкономразвития РФ. Сейчас на платформе доступны 11 сервисов-помощников для открытия и ведения бизнеса. В частности, пользователь может подать заявку на кредит одновременно в несколько банков, получить электронную подпись, зарегистрировать бизнес, подобрать налоговый режим и т. д. Для предпринимателей доступны некоторые региональные меры поддержки, законодательный дайджест, конструктов документов с типовыми шаблонами, федеральная статистика по состоянию российского бизнеса. К концу года, как ожидается, число сервисов расширится до более 15.