РЖД весной запустят три фирменных двухэтажных поезда

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. РЖД в апреле запустят три фирменных двухэтажных поезда "Ульяновск", "Марий Эл" и "Чувашия". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"РЖД расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения межрегиональных транспортных связей. В апреле обновленными составами из двухэтажных вагонов начнут курсировать сразу 3 фирменных поезда", - отмечается в сообщении РЖД. - Так, 15 апреля двухэтажным составом отправится в первый рейс поезд из Ульяновска в Москву, 16 апреля - из Москвы в Йошкар-Олу, 18 апреля - из Москвы в Чебоксары".

Двухэтажные вагоны оборудованы системой климат-контроля, биотуалетами, индивидуальным освещением, розетками для зарядки мобильных устройств и usb-портами. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены места с дополнительным оборудованием.

В компании отметили, что продажа билетов на новые двухэтажные поезда уже открыта. Кроме того, стоимость билетов на обновленные поезда ниже, чем на те же поезда сегодня.

В 2021 году более 8,5 млн пассажиров воспользовались услугами двухэтажных поездов дальнего следования, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Перевозки двухэтажными поездами растут прежде всего благодаря развитию их маршрутной сети.