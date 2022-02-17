В Молдавии опасаются, что "Газпром" расторгнет контракт из-за аудита долга страны за газ

КИШИНЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии опасаются, что "Газпром" расторгнет контракт на поставку газа, если его не устроит проведенный на условиях Кишинева аудит долга. Об этом заявил в четверг вице-премьер республики Андрей Спыну в эфире телеканала "Журнал ТВ".

"Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт", - сказал Спыну. Он отметил, что власти обеспокоены таким сценарием, в связи с чем уже два месяца рассматривают другие варианты обеспечения страны газом.

Вице-премьер высказал обеспокоенность, что разрыв контракта может привести к проблемам со снабжением республики электроэнергией, поскольку поставляющая большую ее часть Молдавская ГРЭС в непризнанном Приднестровье работает на газе. "В связи с этим мы рассматриваем возможности закупки электроэнергии в соседних странах, использование мазута и наращивание объемов выработки "зеленой энергии", - пояснил он.

Долги и аудит

Погашение долга и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре прошлого года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" перед компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей - 709 млн долларов. Однако правительство Молдавии настояло на аудите долга, чтобы уточнить его размер. Для его проведения предполагается привлечь независимую международную компанию. В начале февраля "Газпром" сообщил, что односторонний подход Кишинева к определению условий тендера на оплату услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности проверки задолженности "Молдовагаза". Подобный подход идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года, и может привести к тому, что результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом "Молдовагаза", предупредили в российском газовом холдинге.

В конце прошлого года парламент Молдавии распорядился провести проверки и на "Молдовагазе". Аудит коснется как дочерних компаний предприятия, так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. В проверке будут задействованы Счетная палата и зарубежные аудиторы. Итоговый отчет должен быть представлен до 30 ноября 2022 года.

"Молдовагаз" был создан в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".