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ЦБ рассматривает вопрос сохранения активов АО "МИнБанк" на балансе банка

ЦБ РФ рассматривает вопрос сохранения активов АО "МИнБанк" на балансе банка - регулятор.

"Волжское пароходство" на треть увеличило бюджет ремонта судов в межнавигационный период
Одной из особенностей этого межнавигационного сезона относительно прошлых лет стало увеличение количества судов, на которых проводится так называемый средний ремонт
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