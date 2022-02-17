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Экспорт продукции АПК Подмосковья в 2021 году превысил плановые показатели на 16%

Он составил порядка $1,4 млрд

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Производители продукции агропромышленного комплекса Московской области в 2021 году превысили плановый показатель по экспорту на 16% и поставили за рубеж товаров на общую сумму около $1,4 млрд, об этом в четверг сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

"Если говорить об экспорте [продукции АПК], то план, поставленный нам федеральными коллегами, мы перевыполнили на 16%. Экспорт из Московской области в прошлом году составил порядка $1,4 млрд", - сказал Воскресенский в ходе заседания Мособлдумы.

Согласно данным презентации к выступлению, в 2022 году план по объему экспорта составляет $1,26 млрд.

Министр рассказал, что производители Подмосковья экспортируют мясо и мясную продукцию, кондитерские изделия, напитки, молочную продукцию и корма для животных.

По словам Воскресенского, основными импортерами подмосковной продукции являются Казахстан, Беларусь и Китай.

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