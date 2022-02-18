Что сейчас с 5G в России? Уже есть или еще нет? Когда появится?

Первое: 5G намного быстрее 4G.В прошлом году в России скорость мобильного интернета составила 21,7 Мб/с. Причем по сравнению с прошлым годом она снизилась на 3 Мб. Домашний интернет побыстрее. По данным сервиса Speedtest на январь 2022 года, средняя скорость загрузки в России — 69,8 Мб/с. Поэтому многие платят отдельно за домашний интернет, отдельно за мобильную связь. Но 5G обещает скорость гораздо больше — от 1 гигабайта в секунду. Платить отдельно за домашний интернет не понадобится. Для потребителя это значит, что фильм можно будет скачать меньше чем за секунду, а не за несколько секунд. Но потребителю такая скорость не требуется, для фильмов и игр хватает 4G. А 5G нужна для развития интернета вещей.

Второе: то, что продолжает предыдущий пункт, — сети 5G выдерживают большее количество устройств. Наверняка вы сталкивались с тем, что на стадионе или на концерте скорость мобильного интернета падает, потому что очень много человек в одном месте пользуются сетью и она перегружена. При покрытии 5G такого не должно быть. Для мира будущего важно, чтобы сети справлялись с большим количеством устройств, которым нужен интернет, так как их становится все больше.