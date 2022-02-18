Что сейчас с 5G в России? Уже есть или еще нет? Когда появится?

Вы могли слышать о том, что компании запускают в российских городах пилотные зоны 5G. А что там происходит? Зачем это нужно? И почему телефоны с поддержкой 5G выходят уже несколько лет, а применить их почти негде? Все по порядку.
Зачем нужна связь 5G? Почему нельзя остановиться на 4G?
Первое: 5G намного быстрее 4G.В прошлом году в России скорость мобильного интернета составила 21,7 Мб/с. Причем по сравнению с прошлым годом она снизилась на 3 Мб. Домашний интернет побыстрее. По данным сервиса Speedtest на январь 2022 года, средняя скорость загрузки в России — 69,8 Мб/с. Поэтому многие платят отдельно за домашний интернет, отдельно за мобильную связь. Но 5G обещает скорость гораздо больше — от 1 гигабайта в секунду. Платить отдельно за домашний интернет не понадобится. Для потребителя это значит, что фильм можно будет скачать меньше чем за секунду, а не за несколько секунд. Но потребителю такая скорость не требуется, для фильмов и игр хватает 4G. А 5G нужна для развития интернета вещей.
Второе: то, что продолжает предыдущий пункт, — сети 5G выдерживают большее количество устройств. Наверняка вы сталкивались с тем, что на стадионе или на концерте скорость мобильного интернета падает, потому что очень много человек в одном месте пользуются сетью и она перегружена. При покрытии 5G такого не должно быть. Для мира будущего важно, чтобы сети справлялись с большим количеством устройств, которым нужен интернет, так как их становится все больше.
Например?
За последние пять-десять лет мир сильно изменился. Вокруг нас стало гораздо больше гаджетов. Какие-то из них мы не замечаем. Пример: на дорогах камеры и разнообразные датчики передают по сети информацию о заторах, ДТП. На основании этой информации светофоры меняют режим работы. Скоро на дорогах станет больше беспилотных автомобилей, которые должны постоянно и очень быстро обмениваться данными. Но есть то, что нельзя не заметить в быту. В квартирах стало больше устройств, подключенных к сети, люди покупают смарт-колонки, загаджетованные бытовые приборы вроде чайника и пылесоса, которые можно включить удаленно через приложение. И так далее.
Еще одно важное применение 5G: удаленное управление сложными аппаратами. Это, например, проведение медицинских манипуляций на расстоянии. Такие эксперименты уже проводились как раз с использованием 5G. В 2019 году в Китае хирург удаленно имплантировал пациенту с болезнью Паркинсона нейростимулятор в головной мозг. Врач находился на расстоянии более 2700 км от клиники, где проводилась операция.
В конце концов, метавселенные, обещанные Марком Цукербергом и другими главами технологических компаний, тоже нуждаются в 5G. Полноценно все то, что там планируется делать, невозможно на текущей скорости.
В России сейчас есть сети 5G?
Нет коммерческих повсеместно распространенных 5G-сетей. Технологию тестируют в ограниченных пилотных зонах, преимущественно в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Томске, в техноградах Иннополис (рядом с Казанью) и Сколково. Такие зоны называются 5G-ready. Это характеризует этап развития 5G в России как подготовительный.
Что делают в этих пилотных зонах?
В них пробуются разные сценарии использования 5G. Примеры:
- в зоне 5G в Сколково тестируется удаленное управление роботами и беспилотниками, возможности видеонаблюдения, беспроводной офис;
- у МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях есть пилотные зоны, где к сети 5G могут подключиться обычные абоненты оператора, если их смартфоны поддерживают диапазон 4,9 ГГц (не все модели и не всех производителей);
- в конце 2021 года пилотная зона 5G создана в Москве на базе больницы им. Боткина. Здесь планируют вести прикладные исследования, испытывать прототипы и опытные образцы инновационных медицинских решений и работающих на базе 5G.
Кто создает эти пилотные зоны и в целом развивает 5G?
Операторы связи. Сегодня пилотные зоны для тестирования 5G есть у всех операторов "большой четверки": МТС, "Билайн" ("Вымпелком"), "Мегафон", Теле2 ("Т2 Мобайл"). Но только МТС получила лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G в России, по данным Минцифры РФ на январь 2022 года. У МТС больше всего пилотных зон. С начала тестирования количество устройств, подключавшихся в пилотных зонах оператора в Москве и Санкт-Петербурге, превысило 10 тыс.
Зачем это нужно?
В ближайшие годы 5G обгонит 4G по популярности. По прогнозам, люди будут выбирать связь нового поколения, когда она станет также доступна, как 4G. По данным Ericsson, который в своем докладе прогнозирует именно этот ход развития событий, за третий квартал 2021 года в мире появилось 98 млн новых 5G-подключений и 48 млн — 4G. Впрочем, стоит уточнить: не все эксперты придерживаются мнения, что потребители будут очень быстро уходить с 4G, вполне подходящего для бытового использования. Хотя бы потому, что для потребителей использование 5G, как правило, дороже. Но главное, чтобы получить доступ, потребуется телефон, который поддерживает сеть. Устройства старше трех-четырех лет, с высокой вероятностью, не поддерживают. Например, Apple выпустила первые iPhone c поддержкой 5G только в 2020 году.
А что с 5G в мире?
В некоторых странах уже есть коммерческие 5G-сети. В 72 странах уже запустили сервисы 5G, более 460 операторов из 137 стран инвестируют в пилотные разработки и проводят тестовые запуски.
"Проникновение 5G-услуг в Китае достигло 30% от общего размера населения, следом идут Южная Корея и США, также большую активность проявляет Европа. Самый крупный рынок, где пока отсутствует 5G, — это Индия. Ожидается, что там запуск сетей состоится к концу 2022 года", — уточняет Дмитрий Лаконцев, доцент Сколковского института науки и технологий, кандидат технических наук.
По уровню проникновения 5G-технологий сейчас лидирует Северо-Восточная Азия, за которой следуют страны Персидского залива и Западной Европы. В ближайшие годы, по прогнозу в докладе Ericsson, лидерство перейдет к Северной Америке.
Почему в России еще не запустили коммерческую сеть 5G?
Изначально операторы связи столкнулись с тем, что не смогли получить разрешение на использование частот 3,4–3,8 ГГц, используемых в большинстве стран для создания инфраструктуры для 5G. У каждой службы радиосвязи есть собственные диапазоны частот, где им разрешено работать. У спутников они одни, у эфирного телевидения — другие, а у домашнего Wi-Fi — третьи. Каждое поколение сотовой связи (2G, 3G и 4G) тоже получало свои частоты в России. Однако пятому поколению — 5G — их до сих пор не выдали. А частот для полноценного запуска новых сетей нужно много. "Мировой опыт показывает, что оптимальное решение для полноценного запуска 5G — это одновременное использование трех диапазонов частот: низкого, среднего и миллиметрового", — уточняет Дмитрий Лаконцев. В большинстве стран, где уже развернуты сети 5G, в первую очередь были выданы частоты в среднем диапазоне, в полосе 3,4–3,8 ГГц. Однако в России эти частоты используются для нужд Минобороны и Роскосмоса.
Как тогда работает 5G в пилотных зонах?
Государственная комиссия по радиочастотам выделила операторам связи другие частоты.
- В 2019 году — 4,8–4,99 ГГц (190 МГц) для создания пилотных зон сетей связи 5G.
"Диапазон 4,8–4,99 ГГц определен в России как приоритетный для развертывания 5G. Его используют ограниченное количество стран (Китай и Япония)", — говорит Дмитрий Лаконцев.
- В 2020-м — 24,25–24,65 ГГц (400 МГц), но при условии использования радиоэлектронных средств (РЭС) только российского происхождения. Такие РЭС должны быть включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
В конце 2021 года добавлены отдельные полосы в диапазоне 4,4–4,99 ГГц (4400–4555 МГц и 4630–4990 МГц).
- В 2022 году НИИ Радио вместе с Huawei начали тестировать в Москве оборудование для 5G в диапазоне 6,4–7,1 ГГц. Как уточнили в НИИ Радио, частоты 6 ГГц с применением новейших технологий связи могут частично компенсировать недоступность диапазона 3,4–3,8 ГГц.
"Средний диапазон (ниже 6 ГГц) необходим для емкости и покрытия в крупных населенных пунктах, — уточняет Дмитрий Лаконцев. — В большинстве стран с развернутыми сетями 5G для этих целей используется диапазон 3,4–3,8 ГГц. Однако чем ниже полоса, тем лучше распространение сигнала и покрытие внутри зданий. К примеру, оператор T-Mobile — лидер по развертыванию 5G в США — использует для этих целей 2,5 ГГц.
- "Периодически появляется информация о возможном выделении диапазона 3,4–3,8 ГГц для строительства сетей 5G в Московском метрополитене", — добавляет Дмитрий Лаконцев.
Российское оборудование для 5G уже есть?
Сейчас нет серийного отечественного оборудования. Есть успешные рабочие прототипы, например, у Сколтеха. Ростех планирует начать выпуск базовых станций в 2024 году.
"В основном операторы используют в тестовых зонах оборудование иностранных поставщиков. В 2019 году, когда для тестирования 5G выделили диапазон 4,8–4,99 ГГц, его поддерживали только базовые станции китайской компании Huawei. Сейчас можно использовать также оборудование других вендоров, к примеру Nokia и Ericsson. Единственная площадка, где используется отечественное оборудование 5G, — тестовая зона на территории "Сколково". Это совместный проект Сколтеха, МТС и фонда "Сколково", — говорит Дмитрий Лаконцев.
То есть сервисы 5G в России не появятся еще два года? Это очень плохо, что мы отстаем?
Да, запуск планируется в 2024 году.
В феврале 2022 года Минэкономразвития опубликовало "Белую книгу" — сводный анализ развития высоких технологий в России и за рубежом. В ней говорится, что по уровню развития 5G Россия отстает от мировых лидеров на три-пять лет.
"Страны, уже начавшие внедрять 5G, обладают существенным преимуществом. С учетом отложенного запуска 5G в России образующийся к этому моменту разрыв может достичь критических значений как в отношении уровня развития инфраструктуры сетей 5G, так и степени готовности сервисов на их основе", — сказано в документе. При этом в Минэкономразвития отмечают, что "ряд отечественных решений для развертывания 5G можно считать успешными. В первую очередь это разработки программ для телеком-операторов".
Проблема ли то, что в России под создание сетей 5G выделены не те частоты, что в большинстве стран?
Экосистема оборудования, например, с поддержкой диапазона 4,8–4,99 ГГц хуже развита. "Далеко не все модели пользовательских устройств (смартфонов и пр.) и базовых станций смогут работать в российских 5G-сетях. Операторам и абонентам придется выбирать из меньшего количества моделей. Из этого вытекает проблема с роумингом — многие иностранные пользователи, приезжая в нашу страну, не смогут воспользоваться услугами 5G, так как их смартфоны не будут поддерживать работу в наших диапазонах. У диапазона 4,8–4,99 ГГц есть и другие недостатки. Во-первых, здесь смогут разместиться не более двух операторов с полосой 100 МГц. Во-вторых, обеспечить масштабное покрытие в этом диапазоне будет слишком дорого, он больше подходит для охвата центральных районов городов с наибольшей плотностью жителей", — уточняет Дмитрий Лаконцев.
Кому принадлежат радиочастоты? Их можно купить? Их выделяют бесплатно или за деньги?
Радиочастоты принадлежат государству и сдаются в аренду.
"В России существует два вида платы за доступ к этому ресурсу — разовая и ежегодная. Разовая взимается, когда компания или частное лицо получает разрешение на использование радиочастот. Ежегодная выплачивается регулярно. Размеры и той, и другой платы определяются по специальной методике и зависят от многих факторов: объема ресурса, диапазона, технологий, которые используются. Так что здесь все индивидуально для каждой компании. Зато есть данные в целом по российскому рынку. К примеру, в 2019 году объем платежей за использование спектра составил почти 18 млрд рублей. Кроме того, российским законодательством предусмотрено проведение частотных аукционов, участвуя в которых, компании платят за возможность использовать этот дефицитный ресурс. Такой вид торгов можно считать дополнительным способом взимания платы за спектр. В России успешно завершились всего два аукциона, еще два были объявлены, но не состоялись. Частотные аукционы отлично прижились в большинстве стран с рыночной экономикой. Обычно на торги выставляются участки спектра, необходимые для предоставления услуг мобильной связи, а участвуют в них сотовые операторы. Итоговая стоимость частот на аукционе может быть очень высокой. К примеру, в начале 2021 года в США завершились торги по продаже 280 МГц в полосе 3,7–3,98 ГГц, которые предназначены для развертывания сетей 5G. Выплаты операторов составили более $80 млрд, что является абсолютным мировым рекордом", — говорит Дмитрий Лаконцев.
А в других странах?
За использование радиочастот компании платят в большинстве стран. "Нужно учесть, что обычно за доступ к спектру платят гражданские пользователи, — добавляет Дмитрий Лаконцев. — Для правительственных служб такая плата может быть минимальна или полностью компенсироваться из бюджета. Отсутствие платы за спектр может привести к появлению так называемых бумажных сетей, когда компания получила частоты, но не использует их, чтобы потом продать. Установление платы стимулирует использовать спектр и освобождать его для других пользователей, уменьшая дефицит".
Анастасия Акулова