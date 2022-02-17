"Волжское пароходство" на треть увеличило бюджет ремонта судов в межнавигационный период

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 февраля. /ТАСС/. Одна из крупнейших судоходных компаний РФ "Волжское пароходство" в межнавигационный период проведет ремонт почти 200 единиц флота, увеличив на 30% бюджет работ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Всего к навигации 2022 года будут отремонтированы и введены в эксплуатацию 72 единицы грузового самоходного флота, 27 - буксирного, 73 - несамоходного и 14 единиц служебно-вспомогательного флота Волжского пароходства. В связи с увеличением объемов работ бюджет судоремонта в этот межнавигационный период вырос на 30%. Значительная часть средств также направляется на улучшение условий работы и жизни экипажей: на ремонт кают, обстройку судовых помещений, обновление систем кондиционирования воздуха и бытового оборудования", - сообщили в компании.

Уточняется, что всего отремонтируют 186 единиц флота. Работы выполняются на базах технического обслуживания и на российских заводах. Наибольший объем ремонта приходится на предприятия Нижегородской области - "Борремфлот", "Память Парижской коммуны", - а также на Борскую базу технического обслуживания флота пароходства. Здесь размещено 114 единиц флота. В этом году все 11 стапельных мест на "Борремфлоте" занимают суда пароходства - девять теплоходов типа "Волго-Дон", бункеровщик и буксир-толкач.

"На данный момент на стапеле "Борремфлота" проходят ремонт восемь судов <…> - это знаменитые трудяги "Волго-Доны", которые трудятся не только на Волге более 50 лет. В этом году, что касается ремонта корпусов, у нас порядка 1 тыс. 300 тонн [металла] под замену", - рассказал заместитель директора по ремонту "Борремфлота" Андрей Попов, отметив, что наряду с борскими судоремонтными площадками нижегородский флот базируется в Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Ленинградской областях, а также Республике Марий Эл.

В пароходстве отметили, что одной из особенностей этого межнавигационного сезона относительно прошлых лет стало увеличение количества судов, на которых проводится так называемый средний ремонт. В этом году он выполняется на 45 судах, их число выросло практически в два раза по сравнению с прошлым годом.

В компании добавили, что более 80 сухогрузов и танкеров "Волжского пароходства" работают круглый год. По предварительным итогам 2021 года, флот пароходства перевез более 16,5 млн тонн навалочных, генеральных, проектных и наливных грузов.