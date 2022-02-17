Законопроект о регулировании криптовалют еще не внесли в кабмин

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Законопроект о регулировании криптовалют еще не внесен в правительство РФ.

"[Документ] еще не внесен", - сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

Во вторник замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что законопроект будет готов к 18 февраля. Ранее правительство РФ утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов.

Заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил министерству финансов совместно с Банком России до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.

О ситуации вокруг криптовалют

В январе 2022 года Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории страны выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков.

Центральный банк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство и Банк России прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.