РЖД рассчитывают на возвращение объемов погрузки в ближайшее время

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. РЖД отмечают спад заболеваемости сотрудников коронавирусом и рассчитывают на возвращение объемов погрузки в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Издание РБК сообщило, что предприятия Кузбасса не смогли отправить 17 тыс. вагонов угольной продукции из-за простоя вагонов на сети РЖД.

"Перевозки кузбасского угля в феврале сократились только в северо-западном направлении - на фоне общего снижения перевозок из-за высокой заболеваемости работников локомотивных бригад <…>. В последние дни наблюдается существенный спад заболеваемости. Бригады вновь приступают к работе. Рассчитываем на нормализацию перевозочного процесса в ближайшую декаду и возвращение параметров погрузки к плановым показателям", - сказали в РЖД.

В холдинге также отметили, что по правилам недискриминационного доступа перевозки угля на экспорт имеют наименьший приоритет по сравнению с другими грузами: продовольствием, нефтепродуктами и другими социально значимыми товарами. Несмотря на то, что с начала февраля среднесуточный объем перевозок угля из Кемеровской области на северо-запад сократился на треть, по другим направлениям РЖД обеспечивает существенный прирост перевозок кузбасского угля, указали в компании.

"В частности, среднесуточная отправка на Дальний Восток выросла почти на 20% к февралю 2021 года, на юго-запад - на 9%. Внутрироссийские перевозки обеспечиваются на уровне прошлого года. Ситуация находится на контроле у руководства компании, регулярно обсуждается на оперативных штабах с грузовладельцами", - добавили в РЖД.

О ситуации на Кузбассе

Ранее издание РБК сообщило, что вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов доложил в письме (копия есть в распоряжении РБК) замминистру транспорта Валентину Иванову и замминистру энергетики Петру Бобылеву о "критической ситуации" с вывозом угольной продукции из Кузбасса. На долю Кузбасса приходится почти 60% добычи угля в России, однако, как отмечает чиновник, его не удается вывозить из-за простоя вагонов на сети РЖД. По его словам, холдинг с начала февраля "систематически" не выполняет норматив среднесуточной погрузки в границах Кузбасского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги.

Также вице-губернатор сообщил о том, что угольщики и стивидоры указывают на "крайне неудовлетворительную организацию работ" со стороны РЖД по своевременной отправке принятых к перевозке грузов. Так, чиновник считает, что Минтрансу необходимо провести независимую проверку наличия у РЖД технических и кадровых ресурсов, пишет РБК.