Весенняя сессия МВФ и ВБ пройдет в апреле в смешанном формате

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ежегодная весенняя сессия руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) пройдет с 18 по 24 апреля. Как сообщила в четверг пресс-служба фонда, в связи с пандемией мероприятия будут проводиться в смешанном формате - очно и виртуально.

"Весенние встречи МВФ и ВБ в 2022 году пройдут с <...> 18 апреля <...> по 24 апреля. Встречи Международного валютно-финансового комитета (МВФК, является руководящим органом фонда - прим. ТАСС) и Комитета по развитию [ВБ] будут проводиться в гибридном формате, и участники этих ограниченных заседаний могут участвовать лично или онлайн. Публичные мероприятия, включая программу семинаров и другие публичные мероприятия, встречи с гражданскими организациями, пресс-конференции, будут проводиться виртуально и будут доступны на цифровых платформах МВФ и ВБ", - говорится в сообщении.

"МВФ и ВБ продолжат отслеживать эпидемиологическую ситуацию в мире и при необходимости дополнять этот план в соответствии с рекомендациями [ВОЗ]", - уточняется в пресс-релизе.

Последняя сессия руководящих органов МВФ и ВБ прошла осенью в гибридном формате в связи с распространением нового коронавируса.