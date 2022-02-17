В Петербурге "Волгобас Групп" станет поставщиком 39 низкопольных автобусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Победителем в конкурсе на поставку для Петербурга автобусов большого класса на компримированном природном газе стала компания ООО "Волгобас Групп". Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс".

"Нужно отметить, что закупка была конкурентной и позволила предприятию существенно сэкономить. Из пяти заявок одна была отклонена в связи с некорректным оформлением документов. Победителем признается ООО "Волгобас Групп", - сказали в пресс-службе.

В прошлом году были приобретены 26 автобусов, 20 из которых - на компримированном газе. На сайте госзакупок также опубликована соответствующая информация. В документах указано, что конкурс начался 28 января и был завершен 17 февраля. Начальная цена контракта составляла 751,4 млн рублей. "Волгобас групп" обязался поставить 39 автобусов за 604,8 млн рублей, стоимость одной машины составит примерно 15,5 млн рублей. Согласно условиям тендера, победитель торгов должен предоставить односекционные низкопольные трехдверные автобусы с двигателями экологического класса не ниже "Евро-5" до 1 сентября.