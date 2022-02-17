В Госдуме прорабатывают вопрос создания реестра недобросовестных бизнес-тренеров

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") сообщила ТАСС, что в палате обсуждается вопрос создания реестра недобросовестных бизнес-тренеров, чьи курсы и занятия не имеют практической ценности. Этот вопрос обсуждался в Госдуме в четверг на совещании, посвященном лицензированию деятельности коучей и бизнес-тренеров.

"Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра инфоцыган. Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему. К следующему заседанию представители министерств и ведомств, присутствующие на мероприятии, подготовят свои конкретные предложения", - сказала парламентарий.

Ранее Лантратова вместе с вице-спикером палаты Борисом Чернышовым (ЛДПР) выступила с инициативой создания в Думе межфракционной рабочей группы по вопросу законодательного регулирования деятельности бизнес-тренеров и тренеров личностного роста.