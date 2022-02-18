Объем экспорта водорода из России в 2030 году может достичь 2,2 млн тонн

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Экспорт российского водорода в 2030 году может составить 2,2 млн тонн, выручка от его продажи - $12,7 млрд. Об этом говорится в проекте комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики, подготовленном Минэнерго РФ, от 17 февраля 2022 года (имеется в распоряжении ТАСС).

"Создание и развитие производственных кластеров потребует примерно $33,4 млрд совокупных инвестиций в производство и инфраструктуру до 2030 года и позволит экспортировать 2,2 млн тонн водорода в 2030 году ($12,7 млрд экспортной выручки)", - говорится в документе.

Новые рабочие места и рост ВВП

Создаваемая в России новая водородная отрасль потенциально может ежегодно увеличивать ВВП РФ на 0,25-0,47% в год в 2025-2050 годах, создать от 493 до 940 тыс. рабочих мест, принести 3,9-5,6 трлн рублей налоговых поступлений.

В целом реализация программы приведет к увеличению ВВП в среднем на 450-650 млрд рублей в год, в 2025-2030 годах - ежегодно на 0,28%, в 2032-2040 годах - на 0,25-0,26%, в 2041-2050 годах - на 0,35-0,47%. Совокупный рост ВВП составит от 12,6 до 18 трлн рублей.

В документе также отмечается, что развитие экспорта водорода до 2050 года может обеспечить до трети прироста дохода от реализации энергоресурсов.