Только треть опрошенных россиян приобретают электронику, продукты и одежду офлайн

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Только треть россиян предпочитают приобретать электронику, продукты питания и одежду у традиционных ретейлеров офлайн. Об этом говорится в исследовании инвестиционной компании Digital Horizon, материалы есть в распоряжении ТАСС.

Согласно опросу треть россиян (34,4%) продолжают покупать одежду в магазинах офлайн, примерно столько же (31%) отправятся в магазин за продуктами питания, чуть меньшая часть (24,9%) - за электронной техникой.

Онлайн-магазины традиционных ретейлеров выбирают для покупок одежды 19,8% россиян, продуктов питания - 47,%, а электроники - 37,1%. Эксперты Digital Horizon отмечают, все больше россиян обращаются к маркетплейсам для совершения покупок. 45,7% россиян предпочитают покупать одежду именно там, 21,5% - продукты питания, а 38% - электронику.

Россияне больше всего ценят маркетплейсы за возможность купить все в одном месте, а онлайн-магазины - за программы лояльности. 51,1% респондентов заявили, что готовы в будущем все покупки в интернете совершать на маркетплейсах.

Digital Horizon - международная инвестиционная компания. В опросе компании приняли участие 1 504 респондента в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов, преимущественно из регионов с городами-миллионниками.